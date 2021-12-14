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1 час назад

Кулеба представил приоритеты внешней политики Украины

Утвержденная стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает внеблоковый статус Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба представил приоритеты внешней политики Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Стратегия оставляет в прошлом многовекторность, внеблоковость», – цитирует ТАСС Кулебу.

По его словам, одним из шести направлений стратегии является продолжение курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.

В мире,Дмитрий Кулеба,Мария Захарова,НАТО,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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