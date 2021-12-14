Кулеба представил приоритеты внешней политики Украины

Утвержденная стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает внеблоковый статус Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Стратегия оставляет в прошлом многовекторность, внеблоковость», – цитирует ТАСС Кулебу.
По его словам, одним из шести направлений стратегии является продолжение курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.