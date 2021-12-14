Обзор иноСМИ: отключение России от SWIFT и угрозы G7

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Чем отключение от SWIFT грозит России

Автор The Globe and Mail Эрик Регали рассказал, что отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT - «наилучший вариант для причинения максимального ущерба максимально быстро». Он отметил, что отключение иранских банков от SWIFT привело к потере страной почти половины ее доходов от продажи нефти и 30 процентов от оборота внешней торговли.

Регали подчеркнул, что газ и нефть, которые являются главными статьями экспорта РФ, продаются за доллары. Отключение от SWIFT прервет поступление платежей за эти товары и станет настоящей «ядерной» мерой. Однако санкции по SWIFT еще ни разу не применялись в отношении крупной экономики, полностью интегрированной в глобальные процессы, отметил Регали.

Выбор Запада: сдержать Россию или признать поражение

Кремль «в очередной раз испытывает терпение западных лидеров», одновременно разжигая кризисы на нескольких фронтах - на Украине и на границе ЕС с Белоруссией, пишет эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований Натия Сескурия в своей статье для Foreign Policy. По его мнению, отсутствие твердого ответа на это со стороны Запада - победа усилий российской пропаганды по «раздроблению» стран ЕС.

Западная политика умиротворения воспринимается в Москве как крайняя демонстрация слабости, считает Сескурия. По его мнению, Запад должен выбрать между реальным сдерживанием России и признанием поражения - долгосрочные последствия для демократии в Восточной Европе и за ее пределами будут зависеть от этого выбора.

«Трусость» Горбачева и развал СССР

Бывший помощник президента США Рональда Рейгана, политолог Дуг Бэндоу заявил, что глава СССР Михаил Горбачев оказался «слишком трусливым», чтобы предотвратить «политическую эвтаназию» Советского Союза, устроенную Борисом Ельциным и глава советских республик. В своей статье для The American Spectator он заявил, что в итоге Горбачев «случайно или неслучайно» оказался «одним из лучших друзей свободы».

По словам Бэндоу, Рейган видел в Горбачеве «моральное измерение». По версии политолога, Горбачев положил конец десятилетиям советской политики не потому, что боялся использовать армию (которая почти наверняка осталась бы лояльной), а понимая, что это привело бы к острому политическому конфликту и кровопролитию.

«Большая семерка» грозит России

Россия подвергнется «серьезным последствиям » в случае вторжения на Украину, предупредила глава британской дипломатии Лиз Трасс после встречи «Большой семерки» в Ливерпуле, пишет французская газета Le Figaro. «ИноСМИ» собрали комментарии британских пользователей к этой статье.

Пользователь под ником Napoléon IV заявил, что «эта русофобия уже поднадоела». Philippe VERNON посоветовал Джо Байдену «перестать представлять себя мировым жандармом». А Stephane Adam отметил, что американцы «только что ушли из Афганистана не для того, чтобы отправить войска на Украину».

Россия, США и роботы-убийцы

США и Россия блокируют переговоры ООН о запрете «роботов-убийц» - автономных систем вооружений, пишет Der Tagesspiegel. «Торгуются, спорят, отмахиваются»: разговоры о «роботах-убийцах» в ООН идут уже более семи лет, но представители крупнейших стран пока не договорились о решающем шаге - начать переговоры по мораторию на такие вооружения.