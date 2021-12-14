Обзор иноСМИ: отключение России от SWIFT и угрозы G7

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Автор The Globe and Mail Эрик Регали рассказал, что отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT - «наилучший вариант для причинения максимального ущерба максимально быстро». Он отметил, что отключение иранских банков от SWIFT привело к потере страной почти половины ее доходов от продажи нефти и 30 процентов от оборота внешней торговли.
Регали подчеркнул, что газ и нефть, которые являются главными статьями экспорта РФ, продаются за доллары. Отключение от SWIFT прервет поступление платежей за эти товары и станет настоящей «ядерной» мерой. Однако санкции по SWIFT еще ни разу не применялись в отношении крупной экономики, полностью интегрированной в глобальные процессы, отметил Регали.
Кремль «в очередной раз испытывает терпение западных лидеров», одновременно разжигая кризисы на нескольких фронтах - на Украине и на границе ЕС с Белоруссией, пишет эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований Натия Сескурия в своей статье для Foreign Policy. По его мнению, отсутствие твердого ответа на это со стороны Запада - победа усилий российской пропаганды по «раздроблению» стран ЕС.
Западная политика умиротворения воспринимается в Москве как крайняя демонстрация слабости, считает Сескурия. По его мнению, Запад должен выбрать между реальным сдерживанием России и признанием поражения - долгосрочные последствия для демократии в Восточной Европе и за ее пределами будут зависеть от этого выбора.
Бывший помощник президента США Рональда Рейгана, политолог Дуг Бэндоу заявил, что глава СССР Михаил Горбачев оказался «слишком трусливым», чтобы предотвратить «политическую эвтаназию» Советского Союза, устроенную Борисом Ельциным и глава советских республик. В своей статье для The American Spectator он заявил, что в итоге Горбачев «случайно или неслучайно» оказался «одним из лучших друзей свободы».
По словам Бэндоу, Рейган видел в Горбачеве «моральное измерение». По версии политолога, Горбачев положил конец десятилетиям советской политики не потому, что боялся использовать армию (которая почти наверняка осталась бы лояльной), а понимая, что это привело бы к острому политическому конфликту и кровопролитию.
Россия подвергнется «серьезным последствиям » в случае вторжения на Украину, предупредила глава британской дипломатии Лиз Трасс после встречи «Большой семерки» в Ливерпуле, пишет французская газета Le Figaro. «ИноСМИ» собрали комментарии британских пользователей к этой статье.
Пользователь под ником Napoléon IV заявил, что «эта русофобия уже поднадоела». Philippe VERNON посоветовал Джо Байдену «перестать представлять себя мировым жандармом». А Stephane Adam отметил, что американцы «только что ушли из Афганистана не для того, чтобы отправить войска на Украину».
США и Россия блокируют переговоры ООН о запрете «роботов-убийц» - автономных систем вооружений, пишет Der Tagesspiegel. «Торгуются, спорят, отмахиваются»: разговоры о «роботах-убийцах» в ООН идут уже более семи лет, но представители крупнейших стран пока не договорились о решающем шаге - начать переговоры по мораторию на такие вооружения.
Главные военные державы - США и Россия - «несут основную ответственность» за откладывание переговоров. Не хочет отказываться от «роботов-убийц» и Израиль, который считает летальные автономные системы вооружений жизненно важными для своих вооруженных сил. Tagesspiegel отмечает, что необходимый договор можно подписать и без участия РФ и США, большого влияния он имеет не будет, но, по крайнее мере, окажет «моральное давление» на Москву и Вашингтон.