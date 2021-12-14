Предприниматели вышли на митинг в Киеве

Предприниматели устроили митинг у здания Верховной рады в Киеве с требованием отсрочки тотальной фискализации, а также в поддержку законопроектов, разработанных советом по содействию развитию малого предпринимательства при президенте Украины. Об этом сообщает издание LB.ua.
Всего на мероприятии находятся порядка тысячи человек. Митингующие держат плакаты с призывами поддерживать бизнес, с собой они принесли флаги.
Отметим, что протесты среди бизнеса начались в ноябре 2020 года. Сперва они митинговали за отмену ряда законов налоговой сферы, в том числе того, который требует от владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года предприниматели объявили свой протест бессрочным, с того времени они дежурят в центральной части Киева, периодически проводят шествия и митинги.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал пакет законов об отсрочке до 1 января 2022 года введения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Также он инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.