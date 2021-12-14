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26 минут назад

Известный антиваксер умер от COVID в Греции

В Греции умер 72-летний журналист Йоргос Трагас, который выступал против обязательной вакцинации. Как сообщает РИА Новости, мужчину госпитализировали в больницу «Сотирия» с коронавирусом и осложнениями заболевания.

Известный антиваксер умер от COVID в Греции
Фото: ReutersReuters

В больнице отметили, что журналист поступил с тяжелой дыхательной недостаточностью из-за COVID в клинику больницы 4 декабря, а через несколько часов из-за тяжелого состояния был доставлен в реанимацию.

С понедельника, 13 декабря, Трагаса подключили к искусственной почке. Мужчина страдал от ряда заболеваний, из-за которого не хотел проходить вакцинацию.

Трагас был одним из наиболее известных греческих журналистов. Много лет проработал в газете «Врадини», был издателем газеты «Хора» и журнала Crash. С 1990-х журналист работал на телевидении. Выступал на разных каналах в качестве политического комментатора и вел шоу на Real FM.

В феврале 2021 года он создал движение «Свободные люди», целью которого было «обеспечение демократии, борьба с безработицей и экономическим кризисом, возникшим из-за пандемии коронавируса в Греции». По мнению Трагаса, вакцинация является современной тиранией, нарушает права человека и этику медицинской науки.

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