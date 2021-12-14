Украинским депутатам дали список книг для чтения на каникулах

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук дал украинским депутатам в качестве «домашнего задания» список книг для чтения на зимних каникулах. Литературную подборку он опубликовал на своей странице в Facebook.

Фото: Страница Руслана Стефанчука в Facebook Страница Руслана Стефанчука в Facebook

Спикер Рады напомнил парламентариям об акции «Национальная неделя чтения» и порекомендовал им для ознакомления свой топ-5 книг, чтобы депутаты читали что-то, «кроме соцсетей, мессенджеров и кликбейтных заголовков в СМИ».

В частности, в его список вошли «Лучшее» Григория Сковороды, «История Европы» Нормана Дейвиса, «Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю» Бориса Джонсона, «Заправляй кровать: 10 простых правил, которые могут изменить твою жизнь и, возможно, весь мир» Уильяма Макрейвена и «Империя должна умереть» Михаила Зыгаря.