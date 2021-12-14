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1 час назад

В Германии под крики "Позор!" задержали непривитого Деда Мороза

В немецком городе Штральзунд задержали Деда Мороза, который не показал полицейским прививочный сертификат и прикрепил на шубу табличку с агитацией, направленной против вакцинации, об этом сообщил Mash.

Инцидент произошел на центральной площади города, где проходит подготовка к рождественской ярмарке. Мужчину на глазах местных жителей задержали полицейские. Граждане встретили такую развязку восклицаниями «Позор!».

Один из полицейских обратился к зевакам с просьбой не снимать происходящее на видео, однако свидетели не откликнулись на просьбы правоохранителя.

Ранее в минздраве Германии заявили, что победить коронавирусную инфекцию в ближайшие годы вряд ли возможно. В ведомстве также предположили, что вакцинации без ревакцинации может оказаться недостаточно, чтобы защитить здоровье людей.

В мире,Видео,Минздрав РФ,
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