Казахстан обратился с просьбой к России

Казахстан обратился к российской ПАО «Интер РАО» с просьбой начать коммерческие поставки электроэнергии в страну на фоне проблем с собственной генерацией и прогнозируемого энергодефицита, заявил председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук.
«Казахстан ввиду проблем на объектах генерации, внеплановых ремонтов, а также роста майнинговых ферм также обратился впервые за долгое время за коммерческими поставками к Российской Федерации», – цитирует ТАСС Ковальчука.
Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что республика будет строить атомную электростанцию.