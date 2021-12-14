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54 минуты назад

Читатели Daily Mail раскритиковали главу британского МИД Трасс за «покатушки» у границ РФ

Великобритания должна убрать войска от российских границ. Такой точки зрения придерживаются читатели газеты Daily Mail.

Так англоязычные интернет-пользователи отреагировали на недавнее высказывание президента РФ Владимира Путина. Лидер страны, в частности, заявил, что ситуация в Донбассе напоминает геноцид.

«Британцы тоже совершили геноцид в Индии, на Ближнем Востоке, в Америке и Австралии, убивали местное население и коренные народы этих земель», — напомнил юзер с ником PowerRanger459.

Комментаторы также возмутились поведением главы британского МИД Лиз Трасс. Так, пользователь Scotty828 предложил уволить дипломата за «покатушки на танке в Эстонии и отпугивание местных людей». Другой юзер обратил внимание, что антироссийская пропаганда западных стран продолжается уже не один год.

«От лицемерия Запада захватывает дух. Россия создала Украину, и после распада СССР просто защищает свои интересы. Это ничто по сравнению с тем, как США вторгаются в такие отдаленные государства, как Ирак, Сирия и Афганистан», — написал Overseas View.

Киеву предрекли захват Россией за шесть часов

Лиз Трасс ранее выступила с заявлением, в котором выразила поддержку Украине и отметила, что НАТО якобы не провоцирует Россию. Позже она посетила Эстонию, где встретилась с контингентом британских войск, дислоцированых там в рамках миссии Альянса, и покаталась на танке.

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