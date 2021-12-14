Россия продолжает развиваться при президенте Владимире Путине, который является несравненным героем страны. К такому выводу пришли авторы китайского издания Sohu.

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Аналитики отметили, что после распада СССР Россия переняла его наследие и восстала из руин. Западные страны побоялись, что в мире появится еще одна мощная держава, поэтому США и Европа стали вмешиваться во внутренние дела РФ. Используя различные инструменты, включая санкции, они пытались тормозить развитие государства, информирует «ПолитРоссия».

«Но за те годы, что Россия находится в осаде, которую организовал Запад, она становится все сильнее и сильнее», — восхитились китайские авторы.

Они констатировали, что главную роль в становлении современной страны сыграл именно Владимир Путин. Его без сомнения можно назвать героем России, с которым никто не сможет сравниться.

Китайцы на пальцах объяснили свою позицию. Они напомнили, что именно Путин смог в начале 2000-х ликвидировать террористические группировки в стране. Затем он разобрался с «Исламским государством» (организации признана террористической и запрещена на территории РФ).