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36 минут назад

Авторы китайского издания Sohu признали Путина героем России из-за мощи страны

Россия продолжает развиваться при президенте Владимире Путине, который является несравненным героем страны. К такому выводу пришли авторы китайского издания Sohu.

В Китае раскрыли роль Путина в современной России
Фото: EPAEPA

Аналитики отметили, что после распада СССР Россия переняла его наследие и восстала из руин. Западные страны побоялись, что в мире появится еще одна мощная держава, поэтому США и Европа стали вмешиваться во внутренние дела РФ. Используя различные инструменты, включая санкции, они пытались тормозить развитие государства, информирует «ПолитРоссия».

«Но за те годы, что Россия находится в осаде, которую организовал Запад, она становится все сильнее и сильнее», — восхитились китайские авторы.

Они констатировали, что главную роль в становлении современной страны сыграл именно Владимир Путин. Его без сомнения можно назвать героем России, с которым никто не сможет сравниться.

Китайцы на пальцах объяснили свою позицию. Они напомнили, что именно Путин смог в начале 2000-х ликвидировать террористические группировки в стране. Затем он разобрался с «Исламским государством» (организации признана террористической и запрещена на территории РФ).

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В условиях конкуренции президент наладил экспорт, включая высокотехнологичные товары. Без российских космических двигателей не могут летать даже американские астронавты.

В мире,Владимир Путин,
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