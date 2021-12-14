Лукашенко объяснил увеличение числа мигрантов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил увеличение потока мигрантов из стран Ближнего Востока, которые через территорию республики пытаются попасть в страны Европейского союза (ЕС). Об этом он высказался в интервью TRT, передает Telegram-канал БЕЛТА.

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Лукашенко похвастался тем, что у Белоруссии существует безвизовый режим почти со 100 государствами мира, и подчеркнул, что беженцы просто законно воспользовались этой возможностью, чтобы приехать в страну.

«Они начали сюда прибывать, как туристы. Они воспользовались услугами такси, частных извозчиков. Все, что возможно в Белоруссии, чтобы проехать 300 километров и попасть на границу с Польшей, Литвой, Латвией», — отметил глава республики.