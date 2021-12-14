Зеленскому назвали способ обхитрить Путина

Бывший глава Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-майор Василий Вовк посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пойти на хитрость: отказаться от мечты о танках на Красной площади и от резких заявлений в адрес России. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Наш».

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По мнению генерал-майора, война с Россией приведет к потере Украины как государства и огромным жертвам.

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«Я не признаю этих супер-патриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: «На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала». А руководство говорит: «Мы на танках пройдемся по Красной площади». После этого вы хотите, чтобы президент России сел за стол переговоров?» - поинтересовался он.

Василий Вовк выразил уверенность, что «в эту каденцию президентскую Зеленского Путин с ним встречаться в Нормандском формате не будет». Однако встреча, по его мнению, все же возможна, но при выполнении руководством Украины ряда условий.

«Если Зеленский скажет: «У меня есть документ. Вот закон о выборах, вот закон о недопущении преследования лиц, вот у меня еще пару документов о выполнении «Минских соглашений», вот у меня протокол переговоров нашего представителя с представителями ЛНР и ДНР. Я хочу приехать и поговорить», - подчеркнул бывший глава Следственного управления СБУ.

При этом, по словам генерала, Зеленский мог бы указать моменты, которые он не готов обсуждать.

«Конституция - это святое, туда никто не посмеет вносить никаких изменений», - пояснил Вовк.

Он также констатировал, что «компромиссы всегда найдутся, если ты что-то делаешь». Однако, по мнению генерала, сейчас Зеленский только посылает агрессивные месседжи в сторону России.

С 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину вместе оценить ситуацию на Донбассе.

«Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война», - заявил он.

В свою очередь президент России отметил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время для обсуждения двусторонних отношений. При этом он подчеркнул, что, если украинский лидер хочет обсуждать вопросы Донбасса, он должен встречаться с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

3 октября Зеленский вновь напомнил о возможной встречи с российским коллегой, заявив, что готов к общению в формате тет-а-тет. В Кремле тему российско-украинского саммита прокомментировали 4 октября.