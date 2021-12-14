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14 минут назад

Bild: Меркель отказала Зеленскому в поставках оружия на Украину

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружений Киеву по линии НАТО, сообщает news.ru.

Меркель отказала Зеленскому в поставках оружия на Украину
Фото: ReutersReuters

По данным Bild, который ссылается на свой источник, в ходе визита Меркель на Украину в августе 2021 года президент Владимир Зеленский просил снять вето, но канцлер заявила, что это исключено. Как пишет издание, политик сделала это «ледяным голосом».

В мае Берлин использовал право вето и заблокировала поставки уже оплаченных Киевом винтовок Barrett американского производства и литовских ружей для поражения беспилотников. Причём, Германии пришлось вынудить Нидерланды также поддержать данное решение.

Как отмечается, это было сделано, чтобы не сложилось впечатление, будто Берлин оказался «единственным противником продажи». Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников обвинил правительство Меркель в препятствовании приобретению Киевом оружия через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA).

При этом, по данным Bild, Германия в конце ноября сняла ограничение на поставки Украине ружей против дронов, но закупки американских винтовок до сих пор заблокированы.

Напомним, Вашингтон раздумывает о необходимости оказания Киеву военной помощи, ранее одобренной на сумму $200 млн.

В мире,Оружие,Ангела Меркель,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Министерство обороны,Bild,
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