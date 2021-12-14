«Подвела мир»: США обвинили РФ из-за решения по климату

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд считает, что произошел подрыв интересов мира после того, как Россия наложила вето на внесенный Ирландией и Нигером проект резолюции Совета Безопасности ООН «Климат и безопасность», сообщает The New York Times.
Как считает американский дипломат, только СБ ООН может гарантировать, что воздействие климатических изменений на безопасность будет интегрировано в работу по предотвращению и смягчению конфликтов, миротворчеству и гуманитарной помощи. Томас-Гринфилд выразила разочарование решением Москвы.
«Россия подвела мир, когда применила право вето против резолюции, поддержанной большинством членов ООН». Постпред США заявила, что глобальную кампанию по борьбе с климатическими изменениями уже не остановить.
Как следует из предлагаемой резолюции, повышение уровня моря, более частые и сильные штормы, наводнения и засухи, а также прочие последствия глобального потепления могут вызвать обострение социальной напряженности и мировых конфликтов. Это создает потенциальный риск для всего мира, его безопасности и стабильности.
По данным издания, в случае принятия документа резолюция значительно расширила бы критерии, используемые СБ ООН для оправдания вмешательства в вооруженные конфликты по всему миру. Об этом же заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По словам дипломата, резолюция является предлогом со стороны западных держав для оправдания вмешательства во внутренние дела других государств.