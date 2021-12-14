«Подвела мир»: США обвинили РФ из-за решения по климату

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Как считает американский дипломат, только СБ ООН может гарантировать, что воздействие климатических изменений на безопасность будет интегрировано в работу по предотвращению и смягчению конфликтов, миротворчеству и гуманитарной помощи. Томас-Гринфилд выразила разочарование решением Москвы.

«Россия подвела мир, когда применила право вето против резолюции, поддержанной большинством членов ООН». Постпред США заявила, что глобальную кампанию по борьбе с климатическими изменениями уже не остановить.

Как следует из предлагаемой резолюции, повышение уровня моря, более частые и сильные штормы, наводнения и засухи, а также прочие последствия глобального потепления могут вызвать обострение социальной напряженности и мировых конфликтов. Это создает потенциальный риск для всего мира, его безопасности и стабильности.