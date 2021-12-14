Житель штата Кентукки в США сыграл на пианино в почти разрушенном торнадо доме. Снятое сестрой американца видео стало популярно в социальных сетях.
На кадрах видно, как Джордан Бейз играет на клавишном музыкальном инструменте в доме без крыши. Сообщается, что пианино тоже пострадало: в него попала вода и некоторые клавиши повелители.
«Джордан сидел за роялем и играл мелодию Гейтера There’s Something About That Name ("В этом имени что-то есть"). Всё вокруг него было сломано», - написала Уитни Браун в соцсетях, прикрепив видео.
Напомним. что 10 декабря на США обрушился мощный торнадо, пострадали штаты Иллинойс, Миссури, Арканзас, Теннесси и Кентукки. В Кентукки, по предварительным данным, погибло 74 человека. Кроме того, ещё 109 человек числятся пропавшими без вести.