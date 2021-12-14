Житель штата Кентукки в США сыграл на пианино в почти разрушенном торнадо доме. Снятое сестрой американца видео стало популярно в социальных сетях.

На кадрах видно, как Джордан Бейз играет на клавишном музыкальном инструменте в доме без крыши. Сообщается, что пианино тоже пострадало: в него попала вода и некоторые клавиши повелители.

«Джордан сидел за роялем и играл мелодию Гейтера There’s Something About That Name ("В этом имени что-то есть"). Всё вокруг него было сломано», - написала Уитни Браун в соцсетях, прикрепив видео.