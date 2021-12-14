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54 минуты назад

В Германии высмеяли пригрозившую России главу МИД

Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, в котором говорится, что новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок «пригрозила» России «тяжёлыми дипломатическими и экономическими последствиями» в случае вторжения на Украину, сообщает news.ru.

В Германии высмеяли пригрозившую России главу МИД
Фото: ReutersReuters

По словам читателей издания, глава внешнеполитического ведомств выглядит смешно и много на себя берёт. «Бербок угрожает, и Путин трепещет. Теперь Россия должна опасаться того, что после её завоевания бундесвером она будет охвачена зелёной климатической политикой», — написал в комментарии один из читателей.

Другой пользователь интернета считает, что подобные заявления говорят о том, что у человека имеется проблема с переоценкой своих возможностей: «Бербок, по-видимому, действительно полагает, что лично она имеет право «угрожать» России. Это опасно для тех, у кого проблема с переоценкой своих возможностей. Но, очевидно, нельзя сказать, что с точки зрения характера она не подходит для такой должности».

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский газопровод «Северный поток - 2» сегодня не может быть запущен, так как не соответствует европейским правилам. Как сообщил член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германи» Штефан Койтер, Бербок использует проект «Северный поток – 2» как инструмент в политических переговорах.

В мире,Анналена Бербок,МИД,Бундестаг,Die Welt,
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