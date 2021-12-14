В Германии высмеяли пригрозившую России главу МИД

Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, в котором говорится, что новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок «пригрозила» России «тяжёлыми дипломатическими и экономическими последствиями» в случае вторжения на Украину, сообщает news.ru.

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По словам читателей издания, глава внешнеполитического ведомств выглядит смешно и много на себя берёт. «Бербок угрожает, и Путин трепещет. Теперь Россия должна опасаться того, что после её завоевания бундесвером она будет охвачена зелёной климатической политикой», — написал в комментарии один из читателей.

Другой пользователь интернета считает, что подобные заявления говорят о том, что у человека имеется проблема с переоценкой своих возможностей: «Бербок, по-видимому, действительно полагает, что лично она имеет право «угрожать» России. Это опасно для тех, у кого проблема с переоценкой своих возможностей. Но, очевидно, нельзя сказать, что с точки зрения характера она не подходит для такой должности».