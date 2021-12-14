В СБУ попросили Зеленского не мечтать о танках на Красной площади

"Я не признаю этих супер-патриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: "На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала". А руководство говорит: "Мы на танках пройдемся по Красной площади", - заявил Вовк в эфире украинского телеканала "Наш".