Новый штамм и «война сверхдержав»: Названы главные риски 2022 года

Названы главные экономические риски, которые могут ожидать мир в 2022 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

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По их словам, ситуацию во многих странах мира способны изменить новая разновидность коронавируса «омикрон», напряжённость между Москвой и Киевом, инфляция и экономический спад в Китае. Среди других негативных факторов называются Тайвань, набег на развивающиеся рынки, жёсткий Brexit, новый кризис евро и рост цен на продовольствие на Ближнем Востоке.

А если выяснится, что новый «омикрон»-штамм опаснее и смертоноснее, чем считается в настоящее время, то это негативно отразится на экономике. И даже возврат к резким ограничениям может привести к замедлению роста экономики на 4,2%. Спрос будет слабее, проблемы с поставками и логистикой сохранятся.

По данным агентства, напряжённость между Россией и Украиной приведёт к росту цен на газ. Изменение климата и разрушительные погодные явления скажутся на росте цен на продовольствие. А повышение базовой ставки ФРС США негативно отразится на развивающихся рынках: доллар укрепится, но это приведёт к оттоку капитала и валютным кризисам. В число таких стран могут попасть Турция, ЮАР, Аргентина, Бразилия и Египет.