Новый штамм и «война сверхдержав»: Названы главные риски 2022 года

Названы главные экономические риски, которые могут ожидать мир в 2022 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.
По их словам, ситуацию во многих странах мира способны изменить новая разновидность коронавируса «омикрон», напряжённость между Москвой и Киевом, инфляция и экономический спад в Китае. Среди других негативных факторов называются Тайвань, набег на развивающиеся рынки, жёсткий Brexit, новый кризис евро и рост цен на продовольствие на Ближнем Востоке.
А если выяснится, что новый «омикрон»-штамм опаснее и смертоноснее, чем считается в настоящее время, то это негативно отразится на экономике. И даже возврат к резким ограничениям может привести к замедлению роста экономики на 4,2%. Спрос будет слабее, проблемы с поставками и логистикой сохранятся.
По данным агентства, напряжённость между Россией и Украиной приведёт к росту цен на газ. Изменение климата и разрушительные погодные явления скажутся на росте цен на продовольствие. А повышение базовой ставки ФРС США негативно отразится на развивающихся рынках: доллар укрепится, но это приведёт к оттоку капитала и валютным кризисам. В число таких стран могут попасть Турция, ЮАР, Аргентина, Бразилия и Египет.
Эскалация вокруг Тайваня может вызвать реакцию США и привести к «войне сверхдержав», но это наихудший вариант. Согласно другому сценарию, могут быть введены новые санкции, которые заморозят связи между двумя крупнейшими экономиками мира. Это грозит коллапсом тайваньского производства полупроводников, которые имеют важнейшее значение для глобального производства, от смартфонов до автомобилей.