В Пентагоне заявили о четко донесенной до РФ позиции США по Украине

Американские власти очень четко донесли до Москвы, что конкретно их беспокоит в ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби.

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Он ответил на утверждение официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о наличии серьезных разногласий между Россией и США о красных линиях в контексте Украины. «Президент США Джо Байден во время онлайн-встречи с российским коллегой Владимиром Путиным 7 декабря был очень прямолинеен и откровенен касательно наших опасений по поводу того, что мы там наблюдаем», — сказал представитель Пентагона. Таким образом Кирби развеял сомнения о том, внятно ли донес Вашингтон и американские союзники свою позицию до Москвы.

Ранее Песков заявил, что военный блок НАТО постепенно подминает Украину под себя, что для России является красной линией. По его словам, Москва никому не угрожает, но вынуждена предусмотреть меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ.