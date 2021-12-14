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22 минуты назад

В Пентагоне заявили о четко донесенной до России позиции США по Украине

Американские власти очень четко донесли до Москвы, что конкретно их беспокоит в ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби.

В Пентагоне заявили о четко донесенной до РФ позиции США по Украине
Фото: ReutersReuters

Он ответил на утверждение официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о наличии серьезных разногласий между Россией и США о красных линиях в контексте Украины. «Президент США Джо Байден во время онлайн-встречи с российским коллегой Владимиром Путиным 7 декабря был очень прямолинеен и откровенен касательно наших опасений по поводу того, что мы там наблюдаем», — сказал представитель Пентагона. Таким образом Кирби развеял сомнения о том, внятно ли донес Вашингтон и американские союзники свою позицию до Москвы.

Ранее Песков заявил, что военный блок НАТО постепенно подминает Украину под себя, что для России является красной линией. По его словам, Москва никому не угрожает, но вынуждена предусмотреть меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ.

Песков прокомментировал также нападки Вашингтона и его союзников на Москву в том, что якобы российские военные планируют нападение на Украину: «Россия проводит военные маневры на своей территории, российские солдаты не приезжают в страны Латинской Америки, в то время как американские солдаты приезжают сюда, и в этом большая разница», добавил пресс-секретарь президента.

В мире,Джон Кирби,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Министерство обороны,НАТО,Пентагон,ИТАР-ТАСС,
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