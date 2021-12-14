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16 минут назад

Польша пригрозила Белоруссии ужесточением санкций ЕС

Польские власти не будут тянуть с предложением европейским партнерам о введении новых ограничительных мер в отношении Белоруссии, если кризис на границе двух стран продолжит развиваться, сообщает ТАСС.

Польша пригрозила Белоруссии ужесточением санкций ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Минск опасается экономических санкций и боится торговой блокады. «Эти инструменты у нас припасены», – сказал он по итогам встречи глав правительств Венгрии, Словакии, Польши и Чехии с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как считает польский премьер, тот факт, что эскалации в данный момент не наблюдается, позволяет надеяться на лучшее. «Но если она будет развиваться или же если Минск, или Минск и Москва будут искать новые механизмы для дестабилизации этой части Европы, то мы не колеблясь представим Европейской комиссии и нашим партнерам новые решения, целью которых будет более решительный ответ на такие практики», – подчеркнул Моравецкий.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз справился с миграционным кризисом на белорусской границе. По его словам, остановить потоки мигрантов помогли дипломатические усилия стран ЕС. Иностранцы, которые двинулись к границам ЕС, были обмануты пустыми обещаниями президента Белоруссии Александра Лукашенко, — отметил Боррель

В мире,Жозеп Боррель,Эммануэль Макрон,Александр Лукашенко,Еврокомиссия,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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