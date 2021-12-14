Польша пригрозила Белоруссии ужесточением санкций ЕС

Польские власти не будут тянуть с предложением европейским партнерам о введении новых ограничительных мер в отношении Белоруссии , если кризис на границе двух стран продолжит развиваться, сообщает ТАСС .

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Минск опасается экономических санкций и боится торговой блокады. «Эти инструменты у нас припасены», – сказал он по итогам встречи глав правительств Венгрии, Словакии, Польши и Чехии с президентом Франции Эммануэлем Макроном .

Как считает польский премьер, тот факт, что эскалации в данный момент не наблюдается, позволяет надеяться на лучшее. «Но если она будет развиваться или же если Минск, или Минск и Москва будут искать новые механизмы для дестабилизации этой части Европы, то мы не колеблясь представим Европейской комиссии и нашим партнерам новые решения, целью которых будет более решительный ответ на такие практики», – подчеркнул Моравецкий.