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29 минут назад

Евродепутат назвал войну единственным способом спасения Зеленского

Ситуация в Донбассе вызывает серьезные опасения из-за жаждущих войны элит в Вашингтоне и Киеве, считает депутат Европейского парламента Тьерри Мариани. В интервью «Ленте.ру» политик заявил, что лишь война способна спасти украинского президента Владимира Зеленского.

Евродепутат назвал войну единственным способом спасения Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украинское правительство в достаточно тяжелом положении, и иногда лучший способ удержать власть — это закричать "Родина в опасности!"», — отметил Мариани. Он заявил, что риск войны в регионе крайне велик, и усомнился, что проблему Донбасса удастся решить в обозримом будущем. Политик также выразил надежду, что Франция не окажется втянута в «это безумие».

В начале декабря СМИ со ссылкой на источники в американской разведке «обнаружили», что Россия планирует вторжение на территорию Украины, и опубликовали карту предполагаемого наступления по нескольким фронтам. Утверждалось, что Москва планирует привлечь к наступлению 100 батальонных тактических групп численностью до 175 тысяч военнослужащих.

В Кремле опровергли указанную информацию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину информационной кампанией, цель которой — представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине.

В начале ноября рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за месяц опустился на семь процентных пунктов, до 25 процентов. В декабре партия бывшего главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность» впервые обогнала в рейтинге партию Зеленского «Слуга народа» — 17 процентов против 15 процентов.

В мире,Тьерри Мариани,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Петр Порошенко,Европарламент,Правительство Украины,Lenta.ru,
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