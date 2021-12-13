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1 час назад

В ЕС заявили о разрешении миграционного кризиса на границе с Белоруссией

Евросоюз справился с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Его слова приводит «РБК».

Боррель: миграционный кризис на границе Польши завершен
Фото: ReutersReuters

Боррель отметил, что остановить потоки мигрантов через Белоруссию в ЕС получилось благодаря «хорошей работе» внешнеполитической службы Евросоюза. По его словам, чтобы получить данный результат пришлось поддерживать контакт с 24 странами, из которых приезжали беженцы.

«Нам удалось остановить приток мигрантов. Это показывает, что, когда мы действуем объединенными усилиями, мы можем прийти к результату. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не добился своей цели, и теперь проблемы у него», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС в очередной раз обострился в начале ноября. В Польше, куда и направились тысячи беженцев, заявляли, что Минск специально создал данную ситуацию. Однако в Белоруссии все обвинения отвергали, настаивая на самостоятельных действиях мигрантов.

На фоне происходящего ЕС в декабре ввели против Минска пятый пакет санкций. В МИД Белоруссии в ответ пообещали запретить импорт ряда товаров из стран Евросоюза.

В мире,Жозеп Боррель,Александр Лукашенко,МИД,ЕС,РБК,
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