Боррель: миграционный кризис на границе Польши завершен

Евросоюз справился с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Его слова приводит «РБК».

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Боррель отметил, что остановить потоки мигрантов через Белоруссию в ЕС получилось благодаря «хорошей работе» внешнеполитической службы Евросоюза. По его словам, чтобы получить данный результат пришлось поддерживать контакт с 24 странами, из которых приезжали беженцы.

«Нам удалось остановить приток мигрантов. Это показывает, что, когда мы действуем объединенными усилиями, мы можем прийти к результату. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не добился своей цели, и теперь проблемы у него», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС в очередной раз обострился в начале ноября. В Польше, куда и направились тысячи беженцев, заявляли, что Минск специально создал данную ситуацию. Однако в Белоруссии все обвинения отвергали, настаивая на самостоятельных действиях мигрантов.