В Австрии призвали к запуску «Северного потока — 2»

Мы с самого начала, в 2006 году, сказали, что мы хотим диверсифицировать источники и маршруты [поставок энергии]. Это именно такой проект. Он завершён. Я считаю, что сейчас было бы не очень рационально его снова регулярно ставить под сомнение, — подчеркнул Шалленберг.