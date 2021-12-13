Власти Норвегии запретили барам продавать алкоголь из-за пандемии

Норвегия вводит запрет на продажу алкоголя в точках общепита по всей стране на фоне ухудшения ситуации с пандемией коронавируса, сообщил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере. Число заразившихся «омикроном» в Норвегии достигло 958 человек.

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«Кто может работать дома, будет работать дома. Мы также просим сократить число контактов. Для этого мы вводим запрет на продажу алкоголя – по всей стране не будет разрешено пить алкоголь в ресторанах, барах и отелях», – приводит слова ТАСС.

Норвегия в понедельник объявила о новых ограничительных мерах из-за продолжающегося распространения штамма коронавируса «омикрон», который оказался заразнее предыдущих штаммов.

Число людей, находящихся сейчас в норвежских больницах из-за COVID-19, самое высокое за все время пандемии – 358. За прошлую неделю прирост новых случаев заражения составил 32 тыс. По оценкам Норвежского института здравоохранения, в дальнейшем штамм «омикрон» вызовет значительный рост числа заражений коронавирусом. В понедельник стало известно, что число случаев заражения «омикроном» в Норвегии достигло 958.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».