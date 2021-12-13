В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.41EUR 82.87
Войти в почту
28 минут назад

В ВОЗ предрекли миру более сложные проблемы после пандемии

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что после пандемии мир столкнется с более серьезными проблемами, чем до нее, пишет ТАСС.

В ВОЗ предрекли миру более сложные проблемы после пандемии
Фото: ReutersReuters

«Когда пандемия завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до ее начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезням, изменением климата и другими», - сказал Гебрейесус, выступая в Женеве на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья.

По его словам, пандемия наглядно продемонстрировала: «если здоровье подвергается риску, то риску подвергается все». Он считает, что необходимо фундаментальное изменение восприятия ценности здоровья. Мир должен содействовать экономическому росту, который основан на здоровье и благополучии людей и планеты.

Глава ВОЗ назвал причину долгой пандемии COVID-19

Глава ВОЗ назвал «эксплуататорским» прежний путь в сфере производства и потребления. По его словам, мир не должен «пренебрегать планетой» и проводить «вызывающую разногласия политику, которая разжигала пандемию».

Гебрейесус уверен, что к здравоохранению нужно относиться не как к затрате, а как к инвестиции в будущее. Государствам нужно сосредоточить усилия на достижении всеобщего охвата населения услугами здравоохранения. По его мнению, это краеугольный камень социальной, экономической и политической стабильности.

В мире,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители