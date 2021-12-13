В ВОЗ предрекли миру более сложные проблемы после пандемии

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что после пандемии мир столкнется с более серьезными проблемами, чем до нее, пишет ТАСС.

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«Когда пандемия завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до ее начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезням, изменением климата и другими», - сказал Гебрейесус, выступая в Женеве на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья.

По его словам, пандемия наглядно продемонстрировала: «если здоровье подвергается риску, то риску подвергается все». Он считает, что необходимо фундаментальное изменение восприятия ценности здоровья. Мир должен содействовать экономическому росту, который основан на здоровье и благополучии людей и планеты.

Глава ВОЗ назвал «эксплуататорским» прежний путь в сфере производства и потребления. По его словам, мир не должен «пренебрегать планетой» и проводить «вызывающую разногласия политику, которая разжигала пандемию».