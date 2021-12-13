Шольц назвал сроки отказа Германии от поставок газа

«Через 25 лет — что не так долго, — вопрос доставки газа в Германию или Европу будет играть совсем другую роль, нежели сегодня, потому что уже не будет сжигаемого топлива, которое будет иметь значение для нашей страны», — сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким Шольц.