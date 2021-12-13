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23 минуты назад

Шольц: через 25 лет Германия не будет зависеть от поставок газа

Германия через 25 лет полностью перестанет зависеть от поставок, в том числе российского, газа, потому что станет климатически нейтральной страной. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова приводит «РИА Новости».

Шольц назвал сроки отказа Германии от поставок газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шольц отметил, что планы по становлению климатически нейтральной страной к 2045 году в Германии утвердили в 2021 году.

«Через 25 лет — что не так долго, — вопрос доставки газа в Германию или Европу будет играть совсем другую роль, нежели сегодня, потому что уже не будет сжигаемого топлива, которое будет иметь значение для нашей страны», — сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким Шольц.

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Кроме того, по словам канцлера ФРГ, Германия продолжит поддерживать Украину в вопросах продолжения контракта на прокачку газа в Европу, истекающего в 2024 году, и энергетической трансформации.

«Мы считаем это верным — помочь Украине стать страной, которая будет крупным источником возобновляемой энергии», — заключил Шольц.

В мире,Олаф Шольц,РИА Новости,
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