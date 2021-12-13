В Хорватии указали ошибку Байдена

Вашингтон зря пытается создать новые проблемы Москве — президенту Джо Байдену необходимо готовится к великой схватке с Китаем, а не портить отношения с Россией. Об этом в своей статье написал обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.

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«США невыгодно полностью разрушать отношения с Россией, поскольку они правильно понимают, самую большую угрозу для их влияния в мире представляет Пекин, а не Москва. В случае конфронтации с Китаем им нужно не максимальное расхождение с Россией, а напротив, максимально нейтральная Россия, и просто удивительно, почему США не работают над этим более открыто», — считает Марьянович.

По его словам, экс-президент Дональд Трамп хорошо понимал это и «предлагал урегулировать отношения с Россией и начать подготовку к величайшему столкновению XXI века — к схватке между США и Китаем». После женевского саммита с Владимиром Путиным в июне2021 года Байден пришел к такому же выводу, но столкнулся, как и его предшественник, с огромным сопротивлением внутри страны, отметил Марьянович.

«В этом и проявляется проблема идеологической обработки американцев, которая мешает им прийти к консенсусу и в скором будущем сработает против их национальных интересов. Трампа объявили "российским агентом", и на протяжении всего его мандата главные СМИ мусолили теорию заговора вокруг его связей с русскими. Если пойдет слух, что Байден уступил Путину, новый американский президент столкнется с теми же проблемами», — уверен обозреватель.