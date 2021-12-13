В ЕС пригрозили РФ последствиями в случае агрессии против Украины

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33 минуты назад

В ЕС заявили о «высокой экономической цене» для России в случае действий против Украины

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы государств и правительств ЕС обсудят на саммите 16 декабря возможные действия сообщества в координации с США в случае «агрессии России против Украины». Об этом сообщает ТАСС.

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Фото: ReutersReuters

«Все министры были ясны в том, что любая агрессия против Украины приведет к политическим последствиям и высокой экономической цене для России. Мы тесно координируемся с нашими трансатлантическими партнерами. Эта тема остается важной в нашей повестке и будет обсуждаться на саммите ЕС в четверг», — рассказал Боррель.

Ранее дипломат заявил, что Евросоюз ведет работу, чтобы избежать кризиса из-за ситуации вокруг Украины.

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Он подчеркнул, что «при любом развитии событий ЕС будет твердо стоять за Украину», даже в случае вооруженного нападения.

Боррель рассказал, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча со странами Восточного партнерства, на которой Евросоюз «подчеркнет твердую поддержку Украины».

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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