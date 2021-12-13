В ЕС пригрозили РФ последствиями в случае агрессии против Украины

«Все министры были ясны в том, что любая агрессия против Украины приведет к политическим последствиям и высокой экономической цене для России. Мы тесно координируемся с нашими трансатлантическими партнерами. Эта тема остается важной в нашей повестке и будет обсуждаться на саммите ЕС в четверг», — рассказал Боррель.