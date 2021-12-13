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25 минут назад

Звезду фильма Альмодовара нашли мертвой в Мадриде

Аварийные службы 13 декабря около 12:49 нашли мертвой в своем доме в Мадриде по улице Виктора-де-ла-Серны актрису Веронику Форке. Об этом сообщает газета El Mundo.

Звезду фильма Альмодовара нашли мертвой в Мадриде
Фото:  El Mundo El Mundo

По данным издания, основной версией смерти Форке является самоубийство. Приехавшие домой к 66-летней актрисе медики не смогли ее спасти.

«Форке в последнее время неоднократно говорила о депрессии. Накануне случившегося она покинула съемки испанской кулинарной телепрограммы Masterchef Celebrity, мотивируя свой поступок подавленным состоянием», — говорится в материале.

Форке трижды удостаивали премии «Гойя» за лучшую женскую роль в фильмах «Год пробуждения» (1987), «Кика» (1994) и «Веселая жизнь» (1987).

В мире,Вероника Форке,
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