Названа самая желанная для работающих украинцев страна

Почти половина (48%) украинцев хотели бы на постоянной или временной основе работать в Германии. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

«За ней следуют Чехия (38%), Австрия (32%) и Польша (31%)», — говорится в исследовании.

Кроме того, почти каждый четвертый из опрошенных выбрал Литву (24%), каждый пятый — Словакию (22%). Также в число стран привлекательных у украинцев для работы вошли Венгрия (13%), Румыния (8%) и Молдова (7%). При этом около трети респондентов (33%) не выбрали бы ни один из предложенных вариантов.

«В целом, мужчины и молодые люди в возрасте до 30 лет чаще ищут работу в предлагаемых странах. При этом украинцы с самым высоким уровнем материального положения больше всего стремятся поехать на заработки в Германию и Австрию», — заключили авторы опроса.

Отметим, что исследование организовали по заказу Института центральноевропейской стратегии при поддержке Киевского международного института социологии. Цель опроса — определить отношение граждан Украины к странам Центральной Европы.