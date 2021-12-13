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1 час назад

Почти половина украинцев хотела бы работать в Германии

Почти половина (48%) украинцев хотели бы на постоянной или временной основе работать в Германии. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Названа самая желанная для работающих украинцев страна
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«За ней следуют Чехия (38%), Австрия (32%) и Польша (31%)», — говорится в исследовании.

Кроме того, почти каждый четвертый из опрошенных выбрал Литву (24%), каждый пятый — Словакию (22%). Также в число стран привлекательных у украинцев для работы вошли Венгрия (13%), Румыния (8%) и Молдова (7%). При этом около трети респондентов (33%) не выбрали бы ни один из предложенных вариантов.

«В целом, мужчины и молодые люди в возрасте до 30 лет чаще ищут работу в предлагаемых странах. При этом украинцы с самым высоким уровнем материального положения больше всего стремятся поехать на заработки в Германию и Австрию», — заключили авторы опроса.

Отметим, что исследование организовали по заказу Института центральноевропейской стратегии при поддержке Киевского международного института социологии. Цель опроса — определить отношение граждан Украины к странам Центральной Европы.

Исследование провели с 22 октября по 12 ноября 2021 года среди населения в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме Крыма, ДНР и ЛНР, методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Всего было собрано 2003 анкеты.

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