Россия приветствовала бы обращение "семерки" к украинским властям для выполнения тех обязательств, которые они на себя брали. А угрозы повторять не нужно. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что до очередных угроз в адрес России, нам абсолютно понятна позиция и не нужно повторять ее 10 раз", - сказал Песков. "Мы, единственное, хотели бы, чтобы эта позиция была сбалансирована. Если уж мы говорим о необходимости деэскалации на Украине, то мы хотим видеть призывы в адрес Киева, чтобы он прекратил провокационную деятельность на линии разграничения. Но, к сожалению, не видим никаких обращений в адрес Киева", - оценил он.

"И еще больше приветствовали бы призыв Киеву выполнить обязательства по Минским договоренностям", - продолжил пресс-секретарь президента. "А еще больше приветствовали бы призыв в адрес Киева, что мирное урегулирование этой внутриукраинской проблемы безальтернативно и возможно только путем налаживания прямого диалога между Киевом и представителями самопровозглашенных республик. Но, к сожалению, и таких заявлений мы не видим", - заключил он.

Группа семи (G7) предупредила Россию, что ее гипотетическое вторжение на Украину повлечет серьезные последствия и вынудит заплатить высокую цену.

"У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену", - говорится в черновом варианте коммюнике глав внешнеполитических ведомств неформального объединения, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

В коммюнике отмечается, что G7 "подтверждает непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, равно как и праву любого суверенного государства определять свое будущее". "Мы усилим наше сотрудничество в выработке совместного и всеобъемлющего ответа", - указывается в нем. Страны "семерки" также выступили с осуждением якобы имеющих место "концентрации российских войск" на границе с Украиной и "агрессивной риторики" в отношении властей в Киеве.

"Мы вновь подтверждаем нашу поддержку усилий Франции и Германии в рамках нормандского формата по достижению полной имплементации Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины", - подчеркивается в заявлении.

Британский МИД - последствия и санкции

Тем временем глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, выступая на пресс-конференции в Ливерпуле, в очередной раз предупредила о "больших последствиях" для России в случае якобы планируемого вторжения на Украину. "Мы ясно дали понять, что у любого вторжения будут значительные последствия", - сказала глава британского внешнеполитического ведомства, добавив, что "G7 хочет, чтобы Россия отказалась от агрессии по отношению к Украине". Она добавила, что все страны "семерки" занимают единую позицию по ситуации на Украине.

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"Мы послали очень ясное и единое послание [президенту РФ] Владимиру Путину с этой встречи G7, мы хотим, чтобы Россия прекратила свою агрессию в отношении Украины", - утверждала глава Форин оффиса.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных действиях в отношении России, Трасс не исключила введения новых санкций против Москвы в том случае, если ситуация на российско-украинской границе продолжит оставаться напряженной.

"Мы провели подготовительную работу по применению экономических санкций против России. Мы рассматриваем все варианты действий в данном случае", - указала министр.

Россия и КНР в центре внимания

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента, ключевыми темами встречи глав МИД G7 стали отношения с Россией и КНР. По словам высокопоставленного чиновника американского внешнеполитического ведомства, "если Россия сделает неправильный выбор", то "семерка" выступит единым фронтом и примет необходимые меры. Он также подчеркнул, что, хотя военно-политическая активность Китая и его экономические методы не разделяются G7, страны объединения не хотят, чтобы оно воспринималось как "антикитайский клуб".

О заявлениях Запада по Украине

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Он также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.

США готовы принять различные меры в отношении России в случае ее гипотетического вторжения на Украину. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в показанном в воскресенье интервью телеканалу NBC.

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"Президент Джо Байден ясно сказал президенту [Владимиру] Путину, и я ясно говорил это министру [иностранных дел РФ Сергею] Лаврову, что мы рассматриваем и готовы предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживались, что может привести к огромным последствиям для России", - сказал он.

Вместе с тем Блинкен не привел никаких доказательств якобы агрессивного поведения Москвы в отношении Киева.

По версии госсекретаря, главы внешнеполитических ведомств Группы семи (G7) на встрече в Ливерпуле продемонстрировали решимость "противостоять российской агрессии". "Мы ясно заявили, что будут огромные последствия, если Россия решит возобновить агрессивные действия против Украины", - сказал он.

Поведение НАТО

По словам госсекретаря, США и их европейские союзники изучают, что НАТО может сделать, чтобы лучше защитить себя в условиях напряженности вокруг Украины.

"Мы продолжаем укреплять оборону Украины, чтобы она могла лучше защитить себя, если Россия предпримет агрессию; мы также изучаем, что может сделать НАТО, чтобы лучше защитить себя", - сказал он.

Госсекретарь США отверг предположения, что у Соединенных Штатов и их европейских союзников есть разные подходы к возможным действиям в отношении России. "Я нахожусь на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G7, мы приняли недавно общее заявление на этот счет", - добавил Блинкен.

Дипломатический подход

Как отметил Блинкен, по мнению США урегулирование напряженности вокруг Украины с помощью дипломатии отвечает интересам как Вашингтона, так и Москвы.

"Дипломатия, диалог и деэскалация гораздо предпочтительнее. Если Россия пойдет по этому пути, нового кризиса и потенциального конфликта удастся избежать. Это находится и в наших, и в российских интересах", - сказал он.

Блинкен, в частности, указал на необходимость реализации минских договоренностей.

"Россия и Украина много лет назад договорились выполнять минские соглашения. Это путь к урегулированию на Украине, к возвращению Украине контроля на ее границей. Сейчас мы хотели бы увидеть, что Россия выполняет свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями. Вместе с европейскими союзниками мы выступаем с такой инициативой. Посмотрим, как ответит Россия", - добавил он.

В Белом доме не считают, что РФ решила напасть на Украину. Однако в случае если Москва предпримет враждебные действия против Киева, США расширят военную помощь Украине. Об этом в ходе брифинга, посвящённого прошедшему разговору российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, заявил помощник президента США по безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит ТАСС.

По словам Салливана, в Белом доме не считают, что Россия намерена совершить нападение на Украину.

Мы все еще не считаем, что президент Путин принял решение о якобы вторжении на Украину, — заявил представитель американской администрации.

При этом он сообщил. что в ходе разговора двух президентов Джо Байден пообещал в случае вторжения России на Украину ответить «решительными экономическими мерами» со стороны США и их союзников в Европе.

Мы предоставим дополнительные оборонительные средства украинцам сверх того, что мы уже предоставляем. Мы также укрепим наших союзников по НАТО на восточном фланге, — заявил помощник американского президента.

При этом он подчеркнул, что Штаты готовы поддержать урегулирование в Донбассе в рамках минского процесса. По словам Салливана, Байден сказал Путину, что Россия и США способны преодолеть сложившуюся вокруг Украины напряжённость дипломатическим путём.

Президент США Джо Байден рассказал журналистам о мерах, которые применит страна в случае вторжения России на Украину. Он заявил, что Вашингтон «продолжит предоставлять украинскому народу оборонные возможности», однако размещать свои войска на украинской территории никто не планирует. Вместо этого их направят в ряд стран НАТО. Ранее США передумали отправлять военную помощь Киеву на несколько сотен миллионов долларов.

Байден заявил, что США никогда не рассматривали возможность размещения войск на Украине в случае вторжения РФ в эту страну. Отвечая на вопросы журналистов в Уилмингтоне (штат Делавэр), президент заявил, что Америка и НАТО вместо этого отправят вооружённые силы в страны «Бухарестской девятки» (В9). В этот перечень входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.

«Нам придётся направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 — все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», — подчеркнул Байден.

Американский лидер добавил, что предупредил российского президента Владимира Путина об этих контрмерах и пригрозил «разрушительными последствиями» для российской экономики, если Москва нападёт на Киев. Также он пообещал предоставить Украине «оборонные возможности». Правда, в чём они будут заключаться, Байден не пояснил.

7 декабря состоялись переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. Они прошли по закрытому каналу видеосвязи и длились более двух часов. Лидеры государств обсудили «красные линии» (дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение у российских границ наступательных вооружений), гарантии безопасности, ситуацию на Украине и другие вопросы.

После переговоров Байден пообещал, что США не будут применять силу против России в одностороннем порядке, и заверил, что ни у американских сил, ни у сил НАТО нет обязательств по отправке войск на Украину, если на неё кто-то нападёт. Он также анонсировал новую встречу с Россией при участии некоторых стран НАТО.

Через несколько дней администрация президента передумала отправлять военную помощь Киеву на $200 млн. Сообщалось, что Украина запрашивала у США системы противовоздушной обороны (ПВО), противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы Javelin, радиолокационные системы и другую технику, а также медикаменты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Путиным сказал, что в случае реального вторжения на Украину РФ будет финансово изолирована. Об этом дипломат сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

«Да, действительно, Байден говорил о том, что, если будет вот это эфемерное вторжение на Украину — видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда, — вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», — рассказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Путин и Байден во время переговоров используют атрибутику дружественного общения, однако тон обсуждения стоящих вопросов всегда предельно конкретный.

«Большая семёрка», призвав Россию и Украину вернуться за стол переговоров, продемонстрировала всему миру бессилие, когда пришло время отвечать за собственные ошибки, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале. По её мнению, страны G7 несут ответственность за действия, которые привели к «фатальному расколу в [украинском] обществе».

Страны G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров. Сделав это, они расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки, — отметила она.

По мнению дипломата, ошибок немало. Речь идёт о вмешательстве во внутренние дела Украины, приведшем «к фатальному расколу в обществе», а также о «ручном управлении процессами по смене власти, закончившемся антиконституционным переворотом».

Страны Запада переваливают ответственность на Россию за собственную халтуру. Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной, — добавила Захарова.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что «российского вторжения» на Украину нет и быть не может. По его словам, Вашингтон не имеет ни морального, ни политического права ставить вопрос о действиях России на своей территории. Так он прокомментировал распространяемую в СМИ информацию о якобы готовящемся вторжении российских военных на Украину.

Американцы совершенно необъяснимым образом зациклены на идее о том, что существует угроза «российского вторжения» на Украину. Этого нет и быть не может. А то, что мы осуществляем на своей территории, их просто не касается, — сказал Рябков.

Он также отметил, что после переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского не прозвучало ничего, что «отличало бы эти заявления от многочисленных аналогичных сигналов из Вашингтона в последние недели».

Россия не представляет угрозы для какой-либо страны и имеет суверенное право развертывать войска на национальной территории, при этом «истерические оценки» официальных лиц США о якобы готовящемся вторжении на Украину в прошлом уже оказывались ложными, заявило российское посольство в Вашингтоне.

«Россия не представляет угрозы какой-либо стране. Развертывание российских войск на национальной территории – наше суверенное право. Это никого не касается. Именно НАТО и его государства-члены опрометчиво передвигают свои вооруженные силы и военную инфраструктуру к российским границам», – говорится в заявлении, опубликованном на странице российского посольства в соцсети Facebook.

«Прошлой весной истерические оценки американских официальных лиц о якобы подготовке Россией вторжения на Украину оказались ложными», – напомнили российские дипломаты. «Все, что нужно сейчас сделать Вашингтону, – заставить правительство [президента Украины Владимира] Зеленского выполнять Минские соглашения», – подчеркнули в посольстве.

Заявление российских дипломатов было опубликовано в ответ на запрос вашингтонского бюро британского издания Financial Times, журналисты которой попросили прокомментировать появившиеся ранее в американских СМИ предупреждения официальных лиц США о том, что Москва якобы планирует масштабное вторжение на Украину с участием до 175 тыс. военнослужащих в начале следующего года.

Ранее в МИД заявили, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и обвинению в этом России. В четверг глава Пентагона призвал Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Днем ранее в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги». В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».

Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».