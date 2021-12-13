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30 минут назад

Стал известен «Человек года» по версии Time

Глава Tesla, основатель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск признан «Человеком года» по версии журнала Time. Имя бизнесмена было названо в ходе церемонии, трансляцию которой проводит канал издания на YouTube.

Стал известен «Человек года» по версии Time
Фото: ReutersReuters

Редакция Time обратила внимание, что Маск в 2021 году стал самым богатым человеком в мире, а его SpaceX опередила другие американские компании, в том числе Boeing в космической гонке. Кроме того, в журнале обратили внимание на заинтересованность предпринимателя в вопросах изменения климата, а также развития искусственного интеллекта и использования криптовалют.

«Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами. От экзистенциального кризиса изменения климата, от проблем неравенства до новых границ возможного — никто не воплощает собой темы этого года лучше, чем Илон Маск», — сказал в ходе церемонии главный редактор издания Эдвард Фельзенталь.

В 2020 году лидерами в данной номинации стали сразу два человека — президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. А за год до этого престижное звание присудили экоактивистке Грете Тунберг.

В мире,Грета Тунберг,Илон Маск,Джозеф Байден,Boeing,SpaceX,Журнал Time,
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