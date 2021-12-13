Пока вы не уснули: жесткое требование Путина к Байдену, способ получения QR-кода без вакцинации

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Стало известно о жестком требовании Путина к Байдену

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой Джо Байденом в жесткой форме поставил вопрос о доступе и возвращении российской дипсобственности в США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«В телефонном разговоре 7 декабря президент России в весьма жесткой форме поставил перед Байденом этот вопрос. И сама форма его постановки, я уверен, привлекла к теме дополнительное внимание», – цитирует его РИА «Новости».

Рябков рассказал, что Россия направила США уже более 500 нот с требованием вернуть российскую дипломатическую собственность.

Он пояснил, что российские дипломаты раз в две недели направляют в Госдеп вербальные ноты и намерены и дальше продолжать эту практику, «не потому, что это какой-то механический процесс».

Россияне с антителами получат QR-коды и сертификаты

Россияне с положительными ПЦР-тестам, переболевшие коронавирусом неофициально, с 1 января 2022 года смогут получить QR-код после сдачи анализа на антитела. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

"У нас есть группа граждан, которые имели положительные ПЦР-тесты, но не обратились в медицинскую организацию, и в медицинской организации им не был поставлен соответствующий диагноз, но в базах Роспотребнадзора и регионов страны данные о положительных ПЦР-тестах хранятся — и мы знаем персонально, о каких гражданах идет речь", — рассказала она.

По словам вице-премьера, этим людям предложат сдать анализы на антитела. Те, чьи результаты будут положительными, смогут получить документ о перенесенном заболевании сроком действия на год.

ФРГ: «Севпоток — 2» не соответствует регламенту ЕС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF заявила, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» продолжается, но пока не соответствует регламенту Евросоюза.

«Мы... прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики... На данный момент этот газопровод не может быть одобрен», — приводит ТАСС заявление Бербок.

По её словам, проект пока не соответствует нормам ЕС.

Для того, чтобы запустить перекачку газа, оператору трубопровода нужно получить одобрение немецкого регулятора на соответствие Газовой директиве ЕС по вопросам законодательства и безопасности.

Жертва буллинга: что известно о напавшем на монастырь в Серпухове

РИА Новости\Соцсети

Устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре в понедельник, 13 декабря, в прошлом был воспитанником церковно-приходской школы при обители, возможной причиной атаки является буллинг. Об этом стало известно «Интерфакс» от информированного источника.

По словам собеседника агентства, мотивом преступления бывшего ученика стала ненависть к педагогам школы и монахиням.

Утром 13 декабря в гимназии при Серпуховском женском монастыре воспитанник привел в действие самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетние.

Лукашенко пригрозил Европе перекрыть газ

Президент Александр Лукашенко заявил о готовности остановить транзит газа в Европу, если западные санкции поставят Белоруссию «в чрезвычайное положение». Об этом сообщает «БелТА».

«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», – пояснил белорусский лидер в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что готов остановить транзит энергоносителей в Европу в случае, если Польша закроет границу.

Умер первый пациент с омикроном

В Великобритании от штамма коронавируса «омикрон» скончался первый пациент. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет РИА Новости.

Ранее о случаях смерти заболевших штаммом B.1.1.529 не сообщалось.

В конце ноября всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство и назвала его буквой греческого алфавита «омикрон».

Россия и Казахстан решили судьбу «Байконура»

В Нур-Султане межправительственная комиссия России и Казахстана подвела итоги переговоров, касающихся судьбы космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» на космодроме «Байконур». Возглавлявшие комиссию заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и заместитель председателя правительства России Юрий Борисов остались довольны итогами переговоров, передали в пресс-службе премьер-министра Казахстана.

Россия и Казахстан окончательно определились с перечнем мероприятий и сроками реализации КРК, договорились о создании объектов социальной сферы и обслуживающей инфраструктуры города Байконур. Кроме того, чиновники озаботились вопросом развития экологической безопасности новой площадки и проработали решения по выводу из аренды, списанию и утилизации неиспользуемых объектов комплекса «Байтерек».

Мошенники начали охоту на клиентов «Пятерочки»

За первую неделю декабря в России появилось более двух десятков мошеннических сайтов, предлагающих приобрести подарочную карту «Пятерочки», «Перекрестка», «Ленты» и «Л’Этуаль» со скидкой 50%. Однако в действительности они похищают деньги россиян, сообщили «Известиям» специалисты по информационной безопасности из компании Infosecurity.

В предновогодний период часто наблюдается рост фишинговых ресурсов, однако в настоящее время активность мошенников особенно усилилась, заявил руководитель отдела выявления цифровых угроз Infosecurity a Softline Александр Вураско.

В стране зафиксирован общий рост веб-угроз и числа фейковых доменов, заявил руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко.

«Более заметным становится и новый тренд: мошенники создают не поддельные веб-сайты, а Telegram-каналы», — отметил эксперт.

УЕФА проведет повторную жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Twitter организации.

Это произошло из-за ошибки во время изначальной жеребьевки. Так, в пару в 1/8 финала турнира попали «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал», что не должно было случиться, потому что команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов.

«В результате ошибки с софтом у внешнего провайдера, обеспечивавшего ведущих жеребьевки информацией о том, какие команды могут и не могут встретиться в плей-офф, произошла серьезная ошибка. Результаты жеребьевки аннулируются», — гласит заявление УЕФА.

Цыганова со скандалом покинула «Суперстар!»

Певица Вика Цыганова покинула шоу «Суперстар! Возвращение». Как сообщает «МК», члены жюри раскритиковали ее выступление и назвали программу однообразной.

В качестве номера Цыганова исполняла песню Олега Газманова «Есаул». Перед зрителями она появилась в галифе и белой рубашке, а в конце на сцену вывели настоящего коня. Однако члены жюри остались недовольны, заявив, что у исполнительницы «мужской» репертуар.