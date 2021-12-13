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30 минут назад

Мужчина собрал вертолет из деталей сломанных автомобилей. Видео

Мужчина из Бразилии построил вертолет, используя детали от сломанных автомобилей, cообщает Indian Express. Его изобретение не только выглядит необычно, но еще и летает.

По информации местных СМИ, конструктора зовут Жуан Диас. Мужчина увлекается авиацией и давно хотел прокатиться на вертолете, но у него не было такой возможности, поэтому он решил построить свой собственный. Неизвестно, сколько времени у него ушло на сборку летательного аппарата, однако в конструкции используется двигатель от Volkswagen Beetle, а также присутствуют детали не только от машин, но и от велосипедов.

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