Мужчина собрал вертолет из деталей сломанных автомобилей. Видео

По информации местных СМИ, конструктора зовут Жуан Диас. Мужчина увлекается авиацией и давно хотел прокатиться на вертолете, но у него не было такой возможности, поэтому он решил построить свой собственный. Неизвестно, сколько времени у него ушло на сборку летательного аппарата, однако в конструкции используется двигатель от Volkswagen Beetle, а также присутствуют детали не только от машин, но и от велосипедов.