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58 минут назад

Германия пообещала «сделать все» для транзита газа через Украину

Канцлер Олаф Шольц пообещал, что новое правительство Германии «сделает все» для того, чтобы транзит российского природного газа через Украину не прекращался, а также не позволит России использовать трубопровод «Северный поток-2» для нанесения ущерба украинкой экономике. Об этом пишет Bloomberg.

Германия пообещала «сделать все» для транзита газа через Украину
Фото: EPAEPA

Такое заявление канцлер ФРГ сделал в ходе своего визита в Варшаву. Шольц подтвердил обещание своей предшественницы Ангелы Меркель, что Германия будет использовать имеющиеся у нее рычаги давления на Россию и поможет Украине заключить новый контракт на транзит газа.

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«Мы чувствуем ответственность за то, чтобы бизнес по транзиту газа оставался успешным», — заявил Шольц после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

В свою очередь Моравецкий отметил, что запуск «Северного потока-2» может «затянуть петлю» вокруг Украины, и призвал отказаться от этого проекта.

«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд. Трубопровод обходит транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу и другие - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. О завершении строительства «Северного потока - 2» было объявлено 10 сентября. После чего Федеральное агентство по сетям Германии начало процесс сертификации газопровода.

Однако в ноябре BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую дочернюю компанию, которая подаст повторную заявку. После подачи нового пакета документов BNA заново начнет процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод «Северный поток – 2» большой трагедией для Украины. Он отметил, что в случае запуска трубопровода Киев должен добиваться от европейских государств и США выполнения обязательств в сфере обеспечения энергетической безопасности Украины.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,Bloomberg,
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