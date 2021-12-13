Германия пообещала «сделать все» для транзита газа через Украину

Канцлер Олаф Шольц пообещал, что новое правительство Германии «сделает все» для того, чтобы транзит российского природного газа через Украину не прекращался, а также не позволит России использовать трубопровод «Северный поток-2» для нанесения ущерба украинкой экономике. Об этом пишет Bloomberg.

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Такое заявление канцлер ФРГ сделал в ходе своего визита в Варшаву. Шольц подтвердил обещание своей предшественницы Ангелы Меркель, что Германия будет использовать имеющиеся у нее рычаги давления на Россию и поможет Украине заключить новый контракт на транзит газа.

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«Мы чувствуем ответственность за то, чтобы бизнес по транзиту газа оставался успешным», — заявил Шольц после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

В свою очередь Моравецкий отметил, что запуск «Северного потока-2» может «затянуть петлю» вокруг Украины, и призвал отказаться от этого проекта.

«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд. Трубопровод обходит транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу и другие - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. О завершении строительства «Северного потока - 2» было объявлено 10 сентября. После чего Федеральное агентство по сетям Германии начало процесс сертификации газопровода.

Однако в ноябре BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую дочернюю компанию, которая подаст повторную заявку. После подачи нового пакета документов BNA заново начнет процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.