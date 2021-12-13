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24 минуты назад

Названы причины стремления Украины в ЕС

Украина стремится в ЕС ради экономических преимуществ. Такую причину евроинтеграционного курса Киева в интервью «Ленте.ру» назвал эксперт клуба «Валдай», старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления (США) Куинси Анатоль Ливен.

Названы причины стремления Украины в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, прежде всего к событиям на Евромайдане в 2014 году привели ненависть к коррупции и отчаяние от экономического упадка, которые были подхвачены националистическими силами, поощряемыми ЕС и США.

Политолог напомнил, что после распада Советского Союза экономическая ситуация в России оказалась более благополучной, тогда как «Украина становилась все беднее и беднее».

«Когда произошел разворот Украины к Западу, люди захотели присоединиться к ЕС. Они смотрели на происходящее в Польше и видели немало преимуществ от вступления в ЕС как в финансовом плане, так и с точки зрения возможности переехать на заработки в Париж или Лондон», — считает эксперт.

Он отметил, что украинцы «хотели членства в ЕС, а не того, что получили в конечном итоге».

По мнению политолога, сейчас положение Украины схоже с ситуацией в Турции, которая «все ждет и ждет зеленого света, но, скорее всего, никогда в ЕС не окажется». Он считает, что нет ни малейшего шанса на вступление Украины в ЕС.

Ливен подчеркнул, что корни этого лежат еще в 1991 году, так как, по его мнению, население СССР стремилось трансформировать его в союз, подобный ЕС, где страны бы имели больше автономии, но между ними не было бы реальных границ.

Ранее бывший премьер-министр Литвы, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс сравнил процесс вступления Украины в ЕС с восхождением на Эверест. По его словам, Украине следует уделить внимание вопросу экономической интеграции в единый рынок Евросоюза и уже после завершения данного процесса пытаться получить членство в ЕС.

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