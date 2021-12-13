Лукашенко пригрозил Европе перекрыть газ

«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», – пояснил белорусский лидер в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.