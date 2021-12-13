Лукашенко пригрозил Европе перекрыть газ

Президент Александр Лукашенко заявил о готовности остановить транзит газа в Европу, если западные санкции поставят Белоруссию «в чрезвычайное положение». Об этом сообщает «БелТА».
«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», – пояснил белорусский лидер в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что готов остановить транзит энергоносителей в Европу в случае, если Польша закроет границу.
После этого президент России Владимир Путин отметил, что перекрытие газопровода будет нарушением транзитного контракта. Российский лидер предположил, что Лукашенко сказал об этом «в сердцах».