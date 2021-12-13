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32 минуты назад

Лукашенко пригрозил Европе перекрыть газ

Президент Александр Лукашенко заявил о готовности остановить транзит газа в Европу, если западные санкции поставят Белоруссию «в чрезвычайное положение». Об этом сообщает «БелТА».

Лукашенко пригрозил Европе перекрыть газ
Фото: ТАССТАСС

«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», – пояснил белорусский лидер в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что готов остановить транзит энергоносителей в Европу в случае, если Польша закроет границу.

После этого президент России Владимир Путин отметил, что перекрытие газопровода будет нарушением транзитного контракта. Российский лидер предположил, что Лукашенко сказал об этом «в сердцах».

Россия отказалась делать скидку на газ для Греции

Американский Минфин 2 декабря ввел санкции против 20 человек, 12 организаций и трех белорусских самолетов из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и ЕС. Американским гражданам и организациям запретили предоставлять новые займы Минфину и Банку развития Белоруссии или покупать новые облигации обеих организаций сроком более чем на 90 дней. Эти ограничения распространяются на кредиты и облигации в любой валюте.
В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Минфин,ЕС,РИА Новости,
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