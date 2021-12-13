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1 час назад

В Кремле прокомментировали остановку сертификации «Северного потока — 2»

В Кремле призвали не забегать вперед относительно сертификации "СП-2"
Фото: News.ruNews.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал процесс сертификации «Северного потока — 2» технической и «бюрократической» работой и призвал не забегать вперёд в обсуждении этого вопроса, сообщает ТАСС. Так он прокомментировал слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая утверждает, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию оператора газопровода. 

С регулятором продолжается работа. Компания выполняет все требования регулятора. Здесь надо просто набраться терпения, — пояснил Песков.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в настоящее время трубопровод «Северный поток — 2» не соответствует европейскому праву и потому не может быть одобрен. Сейчас трубопровод проходит процедуру одобрения регулятором — федеральным сетевым агентством Германии.

Сейчас процесс приостановлен: регулятор счёл необходимым создать для Nord Stream 2 AG в Германии дочернее предприятие и подать заявку о сертификации уже от его лица. Это необходимое требование европейского законодательства. Когда заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс и вынесет решение, по которому выскажется Еврокомиссия. Этот процесс может занять несколько месяцев.

В мире,Анналена Бербок,Дмитрий Песков,Еврокомиссия,МИД,ИТАР-ТАСС,
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