В Кремле призвали не забегать вперед относительно сертификации "СП-2"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал процесс сертификации «Северного потока — 2» технической и «бюрократической» работой и призвал не забегать вперёд в обсуждении этого вопроса, сообщает ТАСС. Так он прокомментировал слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая утверждает, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию оператора газопровода.

С регулятором продолжается работа. Компания выполняет все требования регулятора. Здесь надо просто набраться терпения, — пояснил Песков.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в настоящее время трубопровод «Северный поток — 2» не соответствует европейскому праву и потому не может быть одобрен. Сейчас трубопровод проходит процедуру одобрения регулятором — федеральным сетевым агентством Германии.