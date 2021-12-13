Обзор иноСМИ: хеви-метал Путина и «мать всех санкций»

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Фото: ТАСС ТАСС

«Хеви-метал дипломатия Владимира Путина»

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Британский политолог, автор книг о России Марк Галеотти считает, что угроза вторжения РФ на Украину преувеличена. В своей статье для The Spectator он предположил, что недавняя напряженность на границе может быть частью «хеви-метал дипломатии» Владимира Путина - демонстрации силы, цель которой - заставить Киев и Запад пойти на уступки.

По словам Галеотти, у Путина «могут быть странные взгляды на Украину и ее историю, но он прагматик»: «Он полон решимости отстаивать статус России как великой державы, и его опасения по поводу того, что Украина может стать передовой базой НАТО, кажутся вполне искренними». Политолог уверен, что, несмотря на «бряцание оружием», российские власти - не «бездумные фанатики» и не склонны к риску.

На Украине предупредили Италию и Польшу о дефиците газа.

На саммите Украина-ЕС в октябре 2021 года стороны подтвердили роль Киева как стратегического партнера Евросоюза по транзиту газа, в том числе – и после 2024 года, пишет «Экономическая правда». Украинский замминистра энергетики Ярослав Демченко назвал Украину «единственным надежным маршрутом газа в Европу, который не контролируется «Газпромом».

По его словам, замена этого маршрута может привести к дефициту газа в Италии, Австрии, Словакии, Польше и на Балканах. Демченко обвинил Россию в распространении слухов о «скорой смерти» украинской газотранспортной и назвал их «очередным мифом российской пропаганды».

«Не пугайте Россию матерью всех санкций»

Иранская газета Donya-e Eqtesad рассказала, что угроза введения новых санкций против России «не дает покоя европейскому газовому рынку». Издание подчеркнуло, что на фоне обострения украинского кризиса цены на природный газ в Европе превысили отметку в 1150 долларов за тысячу кубометров.

Как отмечает Donya-e Eqtesad, в американском сенате России пригрозили «матерью всех санкций» в случае вторжения на Украину - отключением от международной системы SWIFT и «разрушением банковской системы», но не учли, что это также нанесет огромный удар по европейским потребителям газа - в случае введения таких санкций они не смогут рассчитываться с поставщиками сырья из России.

Порошенко: Россия поделит Европу на зоны влияния

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что из-за недавних переговоров глав России и США Европа оказалась «в одном шаге от пропасти». В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung он заявил, что Россия намерена разделить Европу на «зоны влияния» и создать «новую систему».

По мнению Порошенко, сотрудничество Владимира Путина и Джо Байдена «не принесет в регион мира и предсказуемости». Он подчеркнул, что теперь все политические силы Украины должны объединиться, а он, «как лидер оппозиции», хочет этому способствовать. По словам Порошенко, в краткосрочной перспективе Кремль хочет вытеснить НАТО из Восточной Европы, а в долгосрочной - «создать новую систему, подобную той, что была после Ялтинской конференции 1945 года».

Британия отправит военных в Польшу и Литву

Британский таблоид Daily Mail рассказал о решении Лондона отправить 140 военных в Польшу и Литву для борьбы с миграционным кризисом, разгоревшимся на границе с Белоруссией. Эти 140 солдат станут подкреплением 150 британским военным, которые уже находятся в Польше.