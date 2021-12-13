На Украине назвали главную потерю от распада СССР

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что главной потерей от распада СССР стало разрушение дружбы и единства народов. Об этом сообщает «Украина.ру».

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«Мы все были в одной стране, в одном большом Советском Союзе. Не было каких-то делений - «хохлы», «москали», «чурки». Мы все были одинаковые», - заявил он.

Бывший депутат отметил, что все любили грузин, армян, особенно за их отличия.

«Вспомните советские фильмы! А сейчас мы разделились, сталкиваясь друг с другом», - подчеркнул он.

Царев добавил, что не голосовал на референдуме о судьбе СССР. Он подчеркнул, что в тот момент учился в МИФИ и «с большим скептицизмом относился к происходящему».

«Мне не нравилось то, что происходит в стране, и уж точно я был против распада Советского Союза», - подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин в новом фильме «Россия. Новейшая история» назвал распад СССР трагедией. По его мнению, на рубеже 90-х произошел «распад исторической России под названием Советский Союз».