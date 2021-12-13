В США признали Украину российской сферой влияния

Автор The American Spectator Фрэнсис Семпа обратил внимание на раздающиеся в США призывы защитить Украину от России и предложил проанализировать, насколько Штатам необходима независимость Украины от РФ. Он подчеркнул, что Украина остается российской сферой влияния.

По мнению Семпы, корни нынешнего кризиса можно найти в расширении НАТО после окончания холодной войны.

«Победа Америки в холодной войне привела к сокращению присутствия российских войск и расширению Североатлантического альянса на тот же регион», - заявил он.

Семпа напомнил, что в 1999 году к НАТО присоединились Венгрия, Польша и Чехия. Пятью годами позже его членами стали Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения. В 2009-м в НАТО вошли Албания и Хорватия. В 2008 году администрация Буша начала «заигрывать» с идеей включить в альянс Грузию и Украину.

По мнению автора, сегодня Россия не представляет такой угрозы для Европы и США, как Советский Союз времен холодной войны. Главная угроза исходит со стороны Китая, поэтому американским государственным деятелям следовало бы стремиться к «разрядке» с Россией, чтобы не вести холодную войну на два фронта, подчеркнул он.

«Но вместо этого мы, кажется, стремимся сблизить Россию и Китай. <…> Украина, если я могу использовать термин старых дипломатов, находится в российской «сфере влияния». Мы можем надеяться и желать ее независимости и свободы, но, говоря прямо, американские мальчики не должны сражаться и умирать за независимость Украины», - подчеркнул Семпа.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что у России не права на собственную сферу влиянию, включающую приграничные государства.

Так он ответил на предположение журналиста, что расширение альянса «в сторону сферы влияния России» усугубит ситуацию на Украине.

Столтенберг назвал мир со сферами влияния «миром, в который никто не хочет возвращаться, где большие державы имели право налагать ограничения на действия суверенных стран».

Он подчеркнул, что сам происходит из маленькой страны, граничащей с Россией (Норвегии), «и очень рад, что союзники по НАТО никогда не уважали то, что Россия якобы имеет право создавать сферу влияния на Севере».