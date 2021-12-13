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43 минуты назад

Байден объявил режим ЧП в Кентукки из-за последствий торнадо

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Кентукки из-за последствий сильных торнадо и бурь. Он также поручил оказать властям штата федеральную помощь по восстановлению разрушенной инфраструктуры и поддержке граждан, говорится в заявлении Белого дома, передает сайт News.ru.

Байден объявил режим ЧП в одном из штатов США
Фото: ReutersReuters

"Сегодня президент Джо Р. Байден объявил о наличии масштабного бедствия в Содружестве Кентукки и приказал оказать федеральную помощь в дополнение к операциям по восстановлению, проводимым властями штата и местными властями в районах, пострадавших от сильных бурь, шквального ветра, наводнений и торнадо, начиная с 10 декабря 2021 года", - сообщили в Белом доме.

Федеральная помощь включает программы и по восстановлению предприятий и поддержке граждан после стихийных бедствий, в том числе гранты на временное жильё и выдачу кредитов с низкими процентными ставками для возмещения утраченного имущества.

В мире,Джозеф Байден,
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