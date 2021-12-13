Байден объявил режим ЧП в одном из штатов США

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Кентукки из-за последствий сильных торнадо и бурь. Он также поручил оказать властям штата федеральную помощь по восстановлению разрушенной инфраструктуры и поддержке граждан, говорится в заявлении Белого дома, передает сайт News.ru.
"Сегодня президент Джо Р. Байден объявил о наличии масштабного бедствия в Содружестве Кентукки и приказал оказать федеральную помощь в дополнение к операциям по восстановлению, проводимым властями штата и местными властями в районах, пострадавших от сильных бурь, шквального ветра, наводнений и торнадо, начиная с 10 декабря 2021 года", - сообщили в Белом доме.
Федеральная помощь включает программы и по восстановлению предприятий и поддержке граждан после стихийных бедствий, в том числе гранты на временное жильё и выдачу кредитов с низкими процентными ставками для возмещения утраченного имущества.