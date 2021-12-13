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45 минут назад

Спасение провалившийся под лед собаки в Испании сняли на видео

Два офицера испанской полиции спасли собаку, провалившуюся под лед пруда в Бадагуасе в автономной области Арагон. Видео публикует портал «Ruptly» со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании.

На кадрах можно увидеть, как полицейские заходят в ледяную воду, чтобы спасти напуганное животное. Один из офицеров, используя палку для страховки, смог подобраться к тонущей собаке. Схватив пса за ошейник, офицеры подтянули собаку ближе к берегу, и животное смогло выбраться на сушу.

Как сообщают местные СМИ, хозяйка гуляла со своим питомцем рядом с водоемом, когда тот сорвался с поводка и выбежал на тонкий лед пруда, который не выдержал веса собаки.

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