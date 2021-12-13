Северная и Южная Корея приготовились объявить об окончании Корейской войны

Южная Корея заявила, что готова вместе с Северной Кореей, Китаем и США объявить об окончании Корейской войны 1950-1953 годов. Об этом сообщил глава республики Мун Чжэ Ин, передает «Би-би-си».

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Но переговоры еще не начались из-за требований КНДР, добавил он. В сентябре Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, дала понять, что Пхеньян пойдет на диалог только в случае, если США откажутся от того, что она назвала «враждебной политикой».

Корейская война, продолжавшаяся с 1950 по 1953 год, закончилась перемирием, а не мирным договором. Технически Северная и Южная Корея с тех пор находятся в состоянии войны — при поддержке Китая и США соответственно — и в напряженных отношениях.

«Из-за этого мы не можем сесть для обсуждения или переговоров по декларации. Мы надеемся, что переговоры будут начаты», — отметил Мун Чжэ Ин.