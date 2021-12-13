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15 минут назад

Объявлена победительница конкурса «Мисс Вселенная-2021»

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2021» стала участница из Индии Харнааз Сандху (Harnaz Kaur Sandhu). 70-й конкурс прошёл в Израиле 12 декабря 2021 года. Корону девушке передала победительница прошлого года Андреа Меза из Мексики.

Объявлена победительница конкурса «Мисс Вселенная-2021»
Фото: missuniverse / instagrammissuniverse / instagram

Харнааз Сандху - 21-летняя актриса и модель. Она стала третьей участницей из Индии, получившей статус «Мисс Вселенная". Девушка родом из небольшого города Чандигарх на севере Индии. Ранее выиграла конкурс Miss Diva 2021. Она играет на сцене с подросткового возраста. Как Мисс Вселенная, Сандху будет проживать в Нью-Йорке и участвовать во многих мероприятиях по всему миру.

В соцсетях поздравили девушку с победой, особенно радовались, конечно, поклонники из её страны. Впроче, как всегда нашлись и те, кто посчитал девушку слишком "стеклянной", имея я виду её ненатуральность. Досталось ей за наращенные ресницы, неестественную улыбку и накладные волосы.

«Мисс Вселенная» — ежегодный международный конкурс красоты, один из самых престижных в мире, входит в так называемую "Большую четвёрку» наряду с конкурсами «Мисс мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля».

Ранее Мисс Украина Анна Неплях резко выразилась в адрес радикалов, раскритиковавших её за использование в своих блогах русского языка. Она отметила, что она специально говорит по-украински, чтобы показать, как «можно выучить родной язык за сутки» и разговаривать «чисто и хорошо». Однако русский язык при этом не менее достоин уважения.

В мире,Андреа Меза,
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