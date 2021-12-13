Протесты против коронавирусных ограничений в Барселоне попали на видео

В Барселона прошли акции протеста против обязательного сертификата о вакцинации от COVID-19. Число участников акции составило приблизительно 3 тыс. человек. Видео публикует telegram-канал «News.ru».

Сообщается, что в Барселона COVID-паспорта стали обязательными для похода в бары, рестораны, спортзалы, дома престарелых и ночные развлекательные заведения. Многие манифестанты пришли на акцию без масок. Лозунгами на своих плакат они обвинили государство в тоталитаризме и призвали уважать выбор граждан. Протестующие скандировали «Свобода».