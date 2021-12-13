Более полумиллиарда человек под угрозой нищеты из-за трат на здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк сообщили, из-за проблем с системами здравоохранения в период пандемии COVID-19 более полумиллиарда человек оказались под угрозой крайней нищеты. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз докладов организаций на сайте ВОЗ.

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Как говорится в документе, до такой ситуации людей довела необходимость оплачивать медицинские услуги из своих карманов. ВОЗ и Всемирный Банк сошлись во мнении, что пандемия коронавируса вызвала чрезмерное напряжение в системах охраны здоровья разных стран и привела к сбоям в оказании медицинских услуг. Как следует из данных организации, охват населения иммунизацией снизился впервые за 10 лет, а смертность от малярии и туберкулеза выросла.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что правительства должны в срочном порядке приложить все усилия для того, чтобы каждый гражданин мог получить полный доступ к медицинским услугам без угрозы значительных финансовых потерь.

Он посоветовал странам увеличить расходы на социальную поддержку и здравоохранение, а также уделить больше внимание системам первичной помощи.