В США заявили о готовности разработать новые санкции против РФ

Руководство комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявило, что если Россия нападет на Украину, они разработают против нее новые санкции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление.

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Как заявили председатель указанного комитета Грегори Микс (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец Майкл Маккол (от штата Техас), Конгресс США окажет суверенитету и территориальной целостности Украины уверенную поддержку. Представители комитета подчеркнули, что готовы вести сотрудничество с администрацией и трансатлантическими союзниками, чтобы предотвратить агрессию России против Украины. Для этого они готовы пойти на введение новых серьезных санкций против РФ, если вторжение все-таки произойдет.

Законодатели указали, что Вашингтон не должен идти на уступки на восточном фланге в ущерб Украине или позициям НАТО.