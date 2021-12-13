Президент ЮАР заразился коронавирусом

Президент ЮАР Сирил Рамафоса сдал положительный тест на COVID-19,говорится в сообщении канцелярии главы государства.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС Михаил Климентьев/ТАСС

По данным пресс-службы, политик проходит лечение, из-за того что испытывает небольшие симптомы, вызванные ковидом. Накануне президент сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Добавим, что Рамафоза ранее сделал обе дозы прививки от COVID-19. В настоящее время он находится на самоизоляции в Кейптауне. Функции главы государства временно возложены на вице-президента Дэвида Мабузу.