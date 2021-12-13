Президент ЮАР заразился коронавирусом

Президент ЮАР Сирил Рамафоса сдал положительный тест на COVID-19,говорится в сообщении канцелярии главы государства.
По данным пресс-службы, политик проходит лечение, из-за того что испытывает небольшие симптомы, вызванные ковидом. Накануне президент сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат.
Добавим, что Рамафоза ранее сделал обе дозы прививки от COVID-19. В настоящее время он находится на самоизоляции в Кейптауне. Функции главы государства временно возложены на вице-президента Дэвида Мабузу.
Напомним, накануне в Кейптаун вылетел самолет Ил-76 МЧС России со специалистами Роспотребнадзора на борту. Данный рейс был выполнен по поручению президента России Владимира Путина после соответствующей просьбы его коллеги из ЮАР.