Принцесса-школьница полетала на истребителе F-16

17-летняя школьница по приглашению военных побывала в месте дислокации авиационной эскадрильи. Во время своего визита несовершеннолетняя девушка узнала о текущих миссиях военно-воздушных сил страны, в том числе частей быстрого реагирования. Затем на заднем сиденье истребителя F-16 она полетала над северными территориями государства. Самолет вылетел из Буде в сторону города Бардуфосс, коммуны Эвенес и Лофотенских островов, а затем вернулся на базу.