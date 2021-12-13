Российских наемников обвинили в попытке захватить Ливию

Глава Высшего госсовета Ливии указал на попытки "Вагнера" захватить страну
Председатель Высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри утверждает, что в республике присутствуют свыше 7 тыс. наемников частной военной компании «Вагнер». По его словам, они располагают самолетами, используют авиабазы и порты, «пытаясь захватить» территорию страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
В Ливии находятся более 7 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил в воскресенье, 12 декабря, председатель Высшего государственного совета республики Халед аль-Мишри.
«В настоящее время в Ливии насчитывается более 7 тыс. наемников ЧВК «Вагнер». У них имеются и самолеты. Они также роют траншеи в Сирте и Куфре. У них имеется 30 реактивных самолетов на авиабазах Гардабия (используется также как гражданский аэропорт в Сирте)», — приводит его слова агентство Anadolu.
Халед аль-Мишри также указал, что российские наемники «пытаются захватить» центральную часть Ливии, простирающуюся от Чада до Средиземного моря, после того, как «приведут своего человека к власти» в Центральной Африканской Республике.
По мнению собеседника издания, Москва искала страну для сохранения своего присутствия в Северной Африке и «разместилась в Ливии».
«Вагнер» находится в Ливии с 2019 года, использует авиабазу и порт в Сирте, а также авиабазу в Джуфре, отмечается в публикации агентства.
Российские власти официально отрицают, что ЧВК «Вагнер» пользуется поддержкой Кремля.
По данным агентства, «Вагнер» предположительно действует в девяти странах Африки — ЦАР, Ливии, Судане, Мозамбике, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мадагаскаре, Зимбабве и Анголе.
«Компания обеспечивает военную подготовку местных сил, личную охрану лидеров и защиту энергетических объектов. В обмен на эти услуги дочерние предприятия «Вагнера» получают определенные привилегии и лицензии на использование полезных ископаемых и природных ресурсов, а также на поставки оружия, технологий и военных услуг в эти страны», — говорится в статье.
Как утверждают СМИ, «вагнеровцы» якобы воевали в Донбассе, Сирии, Мозамбике, Судане и ЦАР. Эта группа не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юрлиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава.
Эта компания находится под санкциями США.
Напомним, ранее постпреды 27 стран ЕС одобрили рестрикции против «Вагнера». Ожидается, что это решение Совет Евросоюза утвердит 13 декабря.
Высший государственный совет Ливии де-факто является второй палатой парламента с консультативными функциями с доминирующими в нем исламистами, пишет ТАСС. Этот орган неоднократно призывал к переносу единого дня голосования по выборам депутатов парламента и главы государства с 24 декабря как минимум на февраль 2022 года.
«До выборов остается менее двух недель, и стремительно снижаются шансы, что они пройдут в срок», — отмечается в материале.
На этом фоне Высшая избирательная комиссия Ливии отложила на неопределенный срок объявление окончательного списка кандидатов, передает телеканал Sky News Arabia.
Внешняя политика глазами россиян
38% россиян видят во внешней политике страны больше успехов, чем неудач, 29% считают, что преобладают неудачи.
«Примеры успехов – «в Сирии защитили, восстановили мир там», «решение по «Северному потоку-2»», «весь мир запугали, что крутое вооружение», «Крым мы отжали». Главные неудачи – «конфликт с Украиной», «конфронтация с западными странами», «изоляция от мира», — говорится в исследовании Фонда «Общественное мнение».